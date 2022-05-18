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Mesajla gelen eski sevgili cinayeti! "Yatakta iyi değilsin"

AA
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Giriş: 18.05.2022 10:14
İzmir'de Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Alper Akkaş, eski sevgilisinin yeni erkek arkadaşı Muzaffer Tüz tarafından öldürülmesi olayı ile ilgili çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. Tutuklanan Tüz ile Akkaş arasında sosyal medya üzerinden mesajlaşmalar ile tartışma yaşandığı, Akkaş'ın Tüz'e 'Yatakta iyi değilsin. Ben daha iyiyim' demesi üzerine kavganın büyüdüğü ortaya çıktı.
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