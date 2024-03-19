Mersinli balıkçılar 'balon balığı avcılığına yönelik teşvik'ten memnun

Mersinli balıkçılar, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balığı ekosistemini azaltmak için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan teşviklerden memnun olduğunu bildirdi. İstilacı türün popülasyonunun azaltılmasına yönelik uygulanan teşvikler kapsamında balon balığını avlayan balıkçılara tane başına 25 TL’lik destek veriliyor.