Mersin’de 3 çocuk bayramın ilk gününden bu yana kayıp

Mersin'de ikisi 16, biri 13 yaşında 3 çocuktan Ramazan Bayramı'nın ilk gününden beri haber alınamıyor. Çocukların en son 10 Nisan'da Nusratiye Mahallesi'ndeki anne Emine P'ye ait eve girip çıktıkları görülen görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.