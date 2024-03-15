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Mersin'de 25 milyonluk yasa dışı bahis operasyonu: 11 tutuklama

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Giriş: 15.03.2024 10:06
Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak 25 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 12 şüpheli yakalandı, 11'i tutuklandı.
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