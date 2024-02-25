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Mersin Mut'ta gaz heyecanı! Çiftçi su ararken sondaj çalışmasında gaz çıktı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.02.2024 13:10
Güncelleme:25.02.2024 13:10
Mersin Mut'ta bir çiftçinin su bulmak için bahçesinde yaptırdığı 100 metre derinliğindeki sondajda, gaza rastlandı. Gaz bir işçinin çakmağı ateşlemesiyle yanarken, alevler dikkat çekti.
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