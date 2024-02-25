Mersin Mut'ta gaz heyecanı! Çiftçi su ararken sondaj çalışmasında gaz çıktı

Mersin Mut'ta bir çiftçinin su bulmak için bahçesinde yaptırdığı 100 metre derinliğindeki sondajda, gaza rastlandı. Gaz bir işçinin çakmağı ateşlemesiyle yanarken, alevler dikkat çekti.

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