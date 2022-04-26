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Meraklısı olduğu eski Magirus minibüs için 300 bin TL harcadı

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Giriş: 26.04.2022 12:37
Ordu’da oto yıkama işi yapan Mertcan ve Soner Acar, meraklısı oldukları 1996 model Magirus minibüsü geçen yıl Sakarya'dan 27 bin TL’ye satın aldı. İstanbul’da uzun yıllar dolmuş olarak kullanılan minibüs, baba-oğul tarafından zevklerine göre restore edildi. Yaklaşık bir yıl boyunca yapımı süren ve tamamlandığında vip hale dönüşen araç, toplamda ise 300 bin TL’ye mal oldu.
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