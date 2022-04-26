Meraklısı olduğu eski Magirus minibüs için 300 bin TL harcadı

Ordu’da oto yıkama işi yapan Mertcan ve Soner Acar, meraklısı oldukları 1996 model Magirus minibüsü geçen yıl Sakarya'dan 27 bin TL’ye satın aldı. İstanbul’da uzun yıllar dolmuş olarak kullanılan minibüs, baba-oğul tarafından zevklerine göre restore edildi. Yaklaşık bir yıl boyunca yapımı süren ve tamamlandığında vip hale dönüşen araç, toplamda ise 300 bin TL’ye mal oldu.