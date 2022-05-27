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Menderes'in evinde darbenin izlerini hala taze

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.05.2022 15:21
Türkiye demokrasi tarihinin utanç günlerinden biri olan 27 mayıs 1960 darbesinin üzerinden 62 yıl geçti. Ancak merhum Başbakan Adnan Menderes'in Aydın Koçarlı'daki çiftlik evinde hala izler taze. A Haber muhabiri Tayfun Er ve konuğu son durumu aktardı.
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