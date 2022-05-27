27 Mayıs 2022, Cuma
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Menderes'in evinde darbenin izlerini hala taze
Türkiye demokrasi tarihinin utanç günlerinden biri olan 27 mayıs 1960 darbesinin üzerinden 62 yıl geçti. Ancak merhum Başbakan Adnan Menderes'in Aydın Koçarlı'daki çiftlik evinde hala izler taze. A Haber muhabiri Tayfun Er ve konuğu son durumu aktardı.