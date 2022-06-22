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Marmaris yangınında sona yaklaşıldı! A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 22.06.2022 12:15
Son dakika haberleri… Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Marmaris'in 17 adalar mevkiinde çıkan orman yangını 16. saatinde ve yangına 20 helikopter 14 uçak ile müdahale ediliyor. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

Tayfun Er'in canlı yayında aktardıkları:

"Rüzgarın şiddetini artırmasıyla yangının bir bölümde artış meydana geldi. Helikopterler ve uçaklar havadan müdahale ediyor. Alevler gözüküyordu ancak şu anda müdahale sonrası siyah dumanlar yükseldi ve yangın boğuldu. Çok küçük patlamalar yaşanıyor. Şu anda 1-2 tane yana küçük alan var. O noktalara da havadan müdahale ediliyor. Şu anda yanan bölgede 8 tane helikopter görev yapıyor.

İHA'lar da artık yangınlarda çok büyük önem arz ediyor. Yangının olduğu yerlerin koordinatlarının bildirilmesi noktasında ve büyüklüğü konusunda önemli katkılar sunuyor."

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