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Marketteki dehşet cinayet anları kamerada

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Giriş: 22.02.2024 16:35
Güncelleme:22.02.2024 16:35
Beşiktaş’ta semt sakinleri tarafından tanınan ve yaşadığı mahallede doğup büyüyen kıraathane işletmecisi 43 yaşındaki adam, sabah saatlerinde başından tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulundu. Ölüm haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, polis ekipleri olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.
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