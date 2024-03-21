21 Mart 2024, Perşembe
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Markette uyuşturucu alışverişi kameralara takıldı
Esenler'de markete müşteri gibi girip uyuşturucu alışverişi yapan şüpheliler polis ekiplerine yakalandı. Markette onlarca insana aldırış etmeden reyonlar arasından yapılan uyuşturucu alışverişi güvenlik kamerasına yansıdı.