30 Mayıs 2024, Perşembe
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Markette alışveriş yaparcasına 100 bin TL'lik vurgun yapan hırsız kamerada
Hatay’ın Hassa ilçesinde bir marketten yaklaşık 100 bin TL’lik vurgun yapan hırsızın market içerisindeki ürünleri çaldığı ve iş yeri kepengini zorlayarak açtığı anlar kameraya yansıdı.