Mardin'de dehşet! Ekmek bıçağıyla geldiği bakkaldaki 4 kişiye saldırdı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bakkal dükkanının önündeki 3 kişi ile iş yeri sahibi, madde bağımlısı bir kişi tarafından ekmek bıçağıyla yaralandı. Saldırıda 4 kişi de yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.