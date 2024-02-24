Manisalı Mertcan ve Filistinli Haya'yı savaş ayırdı! Evlenecekleri günü beklerken Katil İsrail Filistin'e saldırdı

Filistinli Haya ve Manisalı Mertcan’ı savaş ayırdı. Temmuz ayında nişanlanan çiftin ocakta düğünü olacaktı. Ailesini görmek için ülkesine giden Filistinli Hamouda, İsrail’in saldırıları başlayınca Türkiye’ye dönemedi. Mertcan Gökay, nişanlısının hayatından endişe ederken; Haya ve annesini Türkiye’ye getirebilmek için yetkililerden yardım istedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde okurken tanışarak arkadaş olan Gökay (27) ve Filistinli Haya Hamouda (24), iki ailenin katılımıyla 1 Temmuz 2023'te Eskişehir'de düzenlenen nişan merasimi ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Genç çift, evlilik tarihi olarak 16 Ocak 2024'ü belirlerken nişanın hemen ardından Mertcan Gökay askere, Haya Hamouda ise düğün hazırlıkları için Gazze'ye gitti.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı sonrası nişanlısıyla irtibatı kopan Gökay, nişanlısı ve annesinin bulunarak Türkiye'ye getirilmesi için çalışıyor.

Mertcan Gökay, yaptığı açıklamada, nişanlısından haber alamadığını, hayatından endişe ettiğini, Türkiye'ye getirilmesi için çeşitli kurumlara başvurduğunu söyledi. A Haber'e konuşan Manisalı Mertcan, "Umudumu yitirirsem sanki bitecekmiş gibi geldiği için hiç umudumu yitirmedim." dedi.

Nişanlısının Mısır, Türkiye ya da Gazze'nin dışındaki herhangi bir yere çıkarılabilmesini dilediğini anlatan Gökay, savaş başladığında nişanlısının babasının da yurt dışında olduğu için nişanlısı ve annesinin yalnız kaldıklarını söyledi.

Gökay, sözlerini şöyle tamamladı: "Nişanlım ve annesi Gazze'de tek başlarına kaldılar. Elektrik, su, yemek yok, onları o sefil hayattan kurtarıp Türkiye'ye getirmek istiyorum. Türkiye'de yaşayacaktık. Ancak bu savaş bizim bütün planlarımızı alt üst etti. Nişanlım geldiğinde bir an önce düğün yapıp normal hayatımıza dönmek istiyoruz."