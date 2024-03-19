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Manisa’daki palalı ve satırlı kavga kamerada!

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Giriş: 19.03.2024 00:47
Manisa’da geçtiğimiz günlerde iki grup arasında çıkan pala ve satırlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
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Manisa’daki palalı ve satırlı kavga kamerada!
Manisa’daki palalı ve satırlı kavga kamerada!
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