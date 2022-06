Maltepe’de boşanmak istemeyen koca sokağı birbirine kattı!

İstanbul Maltepe’de 18 senelik eşine boşanma davası açan iki çocuk sahibi 38 yaşındaki S.H., oturduğu yerden taşınmak isteyince 42 yaşındaki eşi Serdar H. ile akrabaları sokağı birbirine kattı. Kayınbiraderinin aracını levye ve sopalarla kullanılmaz duruma getiren Serdar H., karakolda ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Zanlılar ile ilgili suç duyurusunda bulunan S.H., "Belki de şu an benim ölüm haberimi yapıyor olacaktınız. Yaşamak istiyorum, bu canilerden kurtulmak istiyorum. Devletimizden yardım istiyorum, ne olur bana yardım eli uzatın. Durduramıyorum ben bunları. Her seferinde evimi basıyorlar, can güvenliğim yok" şeklinde konuştu.