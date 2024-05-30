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Malatya'da trafikte yol verme kavgası kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 30.05.2024 15:07
Malatya'da bir otomobil sürücüsü ile servis şoförü arasında trafikte çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay kısa sürede büyürken, gerginlik çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
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