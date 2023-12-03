Malatya’da kaç kalıcı konut teslim edilecek?

Deprem bölgesinde hummalı çalışma sürüyor. Kalıcı konutlar hızla yükseliyor, teslimat için gerim sayı yapılıyor. Bi taraftan da binlerce hasarlı bina itirazler nedeniyle yıkılamıyor. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel ve konuğu Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan aktardı.