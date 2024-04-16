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Malatya'da dehşet! Babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurdu

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Giriş: 16.04.2024 09:04
Gece saatlerinde Malatya'nın Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi. 30 yaşındaki erkek şahıs, babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurdu.
Babasının gözleri önünde kendisini vurdu
Babasının gözleri önünde kendisini vurdu
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