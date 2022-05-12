12 Mayıs 2022, Perşembe
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Mahallenin parkını yıkıp halı saha yapıyorlar
Kocaeli İzmit Belediyesi mahalle arasında bulunan parkı vatandaşın istememesine rağmen yıkarak halı sahaya dönüştürmek için çalışmalara başladı. Duruma tepki gösteren mahalleli halı saha inşaatının bir an önce durdurulmasını ve yeniden parklarına kavuşmayı istiyor.