Lunaparkta facia! Dönen salıncak böyle yere çakıldı

Irak'ta bir lunaparktaki dönen salıncağın yere çakılması sonucu meydana gelen kazada 14'ü çocuk olmak üzere 16 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

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