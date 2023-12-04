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Lodos ısıttı karayel üşütecek! Hava soğukluğu 9 derece düşecek

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Giriş: 04.12.2023 08:56
Önce soğuk sonra şiddetli fırtınanın etkisi altındaki Türkiye bugünlerde lodosun etkisi altında. Rüzgar lodostan olunca, sıcaklıklarda neredeyse 20 dereceyi buldu. Ancak yeni haftada Balkanlardan gelen soğuk havayla birlikte yeniden sıcaklıklar yaklaşık 9 derece düşecek. Uzmanlar da aileleri bu konuda uyardı; aman havaya aldırmayın, çocuklarınızı sıkı giydirin.
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