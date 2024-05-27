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LGS'ye son 6 gün kaldı! Öğrenciler bu süreçte neler yapmalı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.05.2024 16:42
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava 6 gün kaldı. Peki öğrenciler bu süreçte neler yapmalı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan psikolog Ferhat Yılmaz anlattı.
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