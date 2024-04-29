Lacivert ve Yunus Emre Hollanda’da! Önce Amsterdam ardından Lahey

Yunus Emre Enstitüsü ve Lacivert dergi işbirliği ile yapılan yurt dışı buluşmalarının on ikincisi, Amsterdam ve Lahey'de düzenlendi. Etkinliğe katılan ünlü konuklara ilgi büyüktü.

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