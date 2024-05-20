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Kuzey Marmara Otoyolu'nda ki kaza kameraya yansıdı!

ahaber.com.tr
DHA
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Giriş: 20.05.2024 22:16
Kaza, 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Sağ şeritten giden kamyonet hızla en sol şeride geçerek bariyerlere çarptı. Kaza anı aynı istikamette ilerleyen bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda ki kaza kameraya yansıdı!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda ki kaza kameraya yansıdı!
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