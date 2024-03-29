Kuymak nasıl yapılır? İşte ustasından püf noktalarıyla uzadıkça uzayan kuymak tarifi

A Haber ekibi, iftar sofralarında farklı lezzetler denemek isteyenler için mutfağa girdi. Ustasından lezzet tüyolarını öğrendi. İşte hem iftarda hem de sahurda tüketilebilecek kuymak tarifi…

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