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Küresel ısınma leylekleri de etkiledi! Diyarbakır’daki leylekler göç etmedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.02.2024 13:55
Diyarbakır'ın Dicle vadisi, binlerce leyleğe ev sahipliği yapıyor. Ancak leylekler, küresel ısınma nedeniyle bölgeden göç etmedi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
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