Kurbanlık hayvanlar pazara indi! Kurban fiyatları ne kadar? Büyükbaş kurbanlık kaç lira?

Son dakika kurban fiyatları... Kurban Bayramı’na yaklaşık bir ay kala Ordu’da ilk kurbanlıklar satılmaya başlandı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşlar kurbanlık telaşı yaşarken, fiyatların geçen seneye göre zamlı olduğu görüldü. Altınordu ilçesinde kurbanlık büyükbaş hayvan satışı yapan besiciler, şimdiden hayvanların satılmaya başlandığını belirterek, fiyatların kilogram başına 110-120 TL olduğunu belirtti.

Altınordu ilçesinde yıllardır kurbanlık hayvan satışı yapan Aydın Ergün, "Kurban satışlarımız Allah bereket versin çok güzel. Şu anda pazarlarda kilogram fiyatları 110-120 TL civarında tahmin ediliyor. 15 bin TL'den başlayıp 45 bin TL'ye kadar hayvan bulunabiliyor. Şu an bizim 50 bin TL'ye sattığımız kurbanlıklar var. Müşterilerimiz sipariş üzerine telefon açıyorlar. Şimdiye kadar yaklaşık 30 tane satış yaptık, Allah nasip ederse 100 civarında satış yapmayı planlıyoruz" dedi.