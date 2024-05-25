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Küçükçekmece'de panik anlar! İş yerine patlayıcı madde atıldı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 25.05.2024 21:56
Güncelleme:25.05.2024 21:57
Küçükçekmece İnönü Mahallesi’ndeki bir iş yerine kimliği henüz belirlenmemiş kişilerce patlayıcı madde atıldığı iddia edildi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İş yerine patlayıcı madde atıldı!
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