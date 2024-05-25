25 Mayıs 2024, Cumartesi
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Küçükçekmece'de panik anlar! İş yerine patlayıcı madde atıldı
Küçükçekmece İnönü Mahallesi’ndeki bir iş yerine kimliği henüz belirlenmemiş kişilerce patlayıcı madde atıldığı iddia edildi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.