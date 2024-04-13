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Küçükçekmece'de motosiklet yayaların arasına daldı: 4 yaralı

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Giriş: 13.04.2024 18:49
Küçükçekmece'de motosikletle akrobatik hareketler yaptığı iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yayaların arasına daldı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Küçükçekmece’de motosiklet yayaların arasına daldı
Küçükçekmece'de motosiklet yayaların arasına daldı
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