Köşekbükü Mağarası şifa dağıtıyor! Görenleri hayran bırakıyor

Mersin'in Anamur ilçesindeki Köşekbükü Mağarası'nın 20 milyon yıllık geçmişe sahip olduğu tahmin ediliyor. Sıcaklığın yıl boyunca 18 derece olduğu doğal oluşum büyük ilgi görüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN