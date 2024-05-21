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Korku filmlerini aratmayan mağara, binlerce yarasaya ev sahipliği yapıyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.05.2024 09:58
Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan korku filmlerini aratmayan mağara, binlerce yarasaya ev sahipliği yapıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlara ait tapulu arazide bulunan mağara, macera severler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.
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