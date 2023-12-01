01 Aralık 2023, Cuma
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Köpekten kaçarken arabanın altında kalıyordu! Küçük çocuk ölümden kıl payı kurtuldu
Rize'de başıboş köpekler, küçük çocuğa dehşeti yaşattı. Pazar ilçesinde köpek tarafından kovalanan 12 yaşındaki Eyüp Ş., başka bir hayvana takılarak yoldan geçen arabanın önüne düştü. Şoförün ani refleksiyle Eyüp Ş., ölümden döndü.