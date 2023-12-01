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Köpekten kaçarken arabanın altında kalıyordu! Küçük çocuk ölümden kıl payı kurtuldu

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Giriş: 01.12.2023 16:31
Rize'de başıboş köpekler, küçük çocuğa dehşeti yaşattı. Pazar ilçesinde köpek tarafından kovalanan 12 yaşındaki Eyüp Ş., başka bir hayvana takılarak yoldan geçen arabanın önüne düştü. Şoförün ani refleksiyle Eyüp Ş., ölümden döndü.
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