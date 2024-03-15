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Köpek katilinin cezası artırıldı! Şila’yı öldüren caniye 4 yıl hapis

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 11:27
Son dakika haberleri... İzmir'de Şila adlı pitbull cinsi köpeği kulübesini ateşe vererek öldüren sanığa 4 yıl hapis cezası verildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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