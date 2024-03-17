17 Mart 2024, Pazar
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Köpeğe hortum, sandalye ve kürekle saldırıda 2 kişi adliyede
İzmir’in Urla ilçesinde, eline aldığı hortum, sandalye ve kürekle acımasızca komşu iş yerinde bulunan köpeğe saldıran şahıs ve olay anında kendisine müdahale edemeyen iş yeri çalışanı adliyeye sevk edildi. Saldırganın jandarmadaki ifadesinde, köpeğe aracına zarar verdiği için saldırdığını söylediği öğrenildi.