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Köpeğe alkol işkencesi

İHA
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Giriş: 19.05.2022 16:28
Bursa'da köpeğe alkol içiren 3 arkadaş o anları kaydedip sosyal medyadan paylaşınca tepkilere neden oldu. Harekete geçen polis ekiplerinin gözaltına aldığı 3 arkadaş çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Köpeğe alkol işkencesi
Köpeğe alkol işkencesi
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