Konya’da son 50 yıl en sıcak ocak ve şubat ayı! Buğday toprağın uyumaması nedeniyle gelişti

Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da, son 50 yılın en sıcak ocak ve şubat ayları yaşandı. Bu yıl kar yağmayınca da sonbaharda ekilen buğday erken gelişti. Kuraklık endişesi yaşayan çiftçinin umudu bahar yağmurlarında.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN