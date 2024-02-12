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Konya'da sokaktaki silahlı pusu kamerada

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Giriş: 12.02.2024 15:28
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişinin evinin önünde kendisini araç içerisinde bekleyen husumetlisi tarafından av tüfeğiyle vurulduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Konya’da sokaktaki silahlı pusu kamerada
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