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Konya'da katliam gibi kazada 4 can kayıbı! A Haber olay yerinde

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Giriş: 19.03.2024 12:39
Konya’da kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. Hastanede tedavi altına alınan 5 yaralıdan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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