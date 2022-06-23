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Konya'da eski nişanlıdan kezzaplı dehşet! İfadesi kan dondurdu: Kelimelerle yapamadığımı kimyasalla yapmak istedim

DHA
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Giriş: 23.06.2022 09:18
Konya'da yaşayan Merve Küçüktekin, eski nişanlısının üzerine kezzap atması sonucu ağır yaralandı. Ayrıldığı nişanlısı M. K.'nın üzerine kezzap dökerek yakan kişinin kan donduran ifadesi ortaya çıktı.
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