23 Haziran 2022, Perşembe
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Konya'da eski nişanlıdan kezzaplı dehşet! İfadesi kan dondurdu: Kelimelerle yapamadığımı kimyasalla yapmak istedim
Konya'da yaşayan Merve Küçüktekin, eski nişanlısının üzerine kezzap atması sonucu ağır yaralandı. Ayrıldığı nişanlısı M. K.'nın üzerine kezzap dökerek yakan kişinin kan donduran ifadesi ortaya çıktı.