23 Mart 2022, Çarşamba
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Konya’da dehşete düşüren cinayet! Arabası çizildiği için site görevlisini öldürdü
Konya'da, arabası çizildiği için, 32 yaşındaki Ahmet Ünver adlı şahıs yaşadığı sitenin 24 yaşındaki görevlisi Adem Topbaş'ı bıçaklayarak öldürdü. Ünver, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.