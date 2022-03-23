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Konya’da dehşete düşüren cinayet! Arabası çizildiği için site görevlisini öldürdü

İHA
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Giriş: 23.03.2022 09:56
Konya'da, arabası çizildiği için, 32 yaşındaki Ahmet Ünver adlı şahıs yaşadığı sitenin 24 yaşındaki görevlisi Adem Topbaş'ı bıçaklayarak öldürdü. Ünver, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
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