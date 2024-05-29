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Konya'da bir garip kazada can kaybı! TIR'ın dorsesi EDS'yi minibüsün üzerine düşürdü...

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2024 15:37
Konya'da TIR'ın açık kalan dorsesi yolda bulunan Elektronik Denetleme Sistemi'ne (EDS) çarptı. Kaza anında EDS sistemine ait kamera bir minibüsün üzerine düştü. Bu durum sonrası kontrolünü kaybeden sürücü yoldan çıkarak hayatını kaybetti. İşte detaylar...
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