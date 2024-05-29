29 Mayıs 2024, Çarşamba
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Konya'da bir garip kazada can kaybı! TIR'ın dorsesi EDS'yi minibüsün üzerine düşürdü...
Konya'da TIR'ın açık kalan dorsesi yolda bulunan Elektronik Denetleme Sistemi'ne (EDS) çarptı. Kaza anında EDS sistemine ait kamera bir minibüsün üzerine düştü. Bu durum sonrası kontrolünü kaybeden sürücü yoldan çıkarak hayatını kaybetti. İşte detaylar...