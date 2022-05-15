Konutta fahiş fiyat artışına karşı iş birliği! Yeni önlemler neler? | Ev sahibi ve kiracının hakları neler?

Konut fiyatlarında ev sahipleri ve müteahhitlerin fahiş fiyat artışlarına karşı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ile Emlakçılar İş Birliği gerçekleştirecek. Peki bu kapsamda ne gibi önlemler alınacak? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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