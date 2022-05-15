15 Mayıs 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Konutta fahiş fiyat artışına karşı iş birliği! Yeni önlemler neler? | Ev sahibi ve kiracının hakları neler?

Konutta fahiş fiyat artışına karşı iş birliği! Yeni önlemler neler? | Ev sahibi ve kiracının hakları neler?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.05.2022 12:45
Konut fiyatlarında ev sahipleri ve müteahhitlerin fahiş fiyat artışlarına karşı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ile Emlakçılar İş Birliği gerçekleştirecek. Peki bu kapsamda ne gibi önlemler alınacak? Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Twitch’den silahlı saldırı anını canlı yayınladı!
Twitch'den silahlı saldırı anını canlı yayınladı!
Sınır kapısında TIR kuyruğu
Sınır kapısında TIR kuyruğu
Fahiş fiyat artışına karşı iş birliği
Fahiş fiyat artışına karşı iş birliği
İstanbul Boğazı’nda endişelendiren görüntü!
İstanbul Boğazı'nda endişelendiren görüntü!
Cansız bedenini 12 gün sonra çoban buldu
Cansız bedenini 12 gün sonra çoban buldu
Kazada hayatlarını kaybetmişlerdi!
Kazada hayatlarını kaybetmişlerdi!
Sevgilisi ortaya çıktı! Birlikte gören şaştı kaldı
Sevgilisi ortaya çıktı! Birlikte gören şaştı kaldı
Bağcılar’da İETT otobüsünün kadına çarptı!
Bağcılar'da İETT otobüsünün kadına çarptı!
Adana’da yangını şalgam suyuyla söndürdüler
Adana'da yangını şalgam suyuyla söndürdüler
Misket büyüklüğünde dolu yağdı
Misket büyüklüğünde dolu yağdı
Kokuları neden unutmayız?
Kokuları neden unutmayız?
Kararsız sürücü bariyerlere çarptı
Kararsız sürücü bariyerlere çarptı
Daha Fazla Video Göster