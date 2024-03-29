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Kontrolden çıkan otomobil işyerine girdi

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Giriş: 29.03.2024 13:52
Mersin'in Silifke ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, işyerine girdi. kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kontrolden çıkan otomobil işyerine girdi
Kontrolden çıkan otomobil işyerine girdi
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