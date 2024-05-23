23 Mayıs 2024, Perşembe
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Kontrolden çıkan minibüs orta refüje çarptı! Araçtan uçan sürücü hayatını kaybetti
Kaza, saat 23.00 sıralarında Büyükpınar Mahallesi İpekyolu Erikçe Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Servet Aytekin (22) idaresindeki 27 ATR 193 plakalı minibüs, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolü kaybolduktan sonra orta refüje çarparak savrulan minibüs kaldırıma çıkarak durabildi. Feci kaza sırasında minibüs şoförü Servet Aytekin araçtan dışarı uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.