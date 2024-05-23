23 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Kontrolden çıkan minibüs orta refüje çarptı! Araçtan uçan sürücü hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.05.2024 01:16
Kaza, saat 23.00 sıralarında Büyükpınar Mahallesi İpekyolu Erikçe Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Servet Aytekin (22) idaresindeki 27 ATR 193 plakalı minibüs, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kontrolü kaybolduktan sonra orta refüje çarparak savrulan minibüs kaldırıma çıkarak durabildi. Feci kaza sırasında minibüs şoförü Servet Aytekin araçtan dışarı uçtu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Silah seslerini duyup balkona çıktı bacağına saçma isabet etti
Silah seslerini duyup balkona çıktı bacağına saçma isabet etti
Kontrolden çıkan minibüs orta refüje çarptı!
Kontrolden çıkan minibüs orta refüje çarptı!
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan üçlük atış!
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan üçlük atış!
Rize’de trafikte silahlı ’yol verme’ kavgası!
Rize'de trafikte silahlı 'yol verme' kavgası!
Sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attılar
Sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attılar
Elektrikli araç kaldırımda sohbet eden kadınlara çarptı!
Elektrikli araç kaldırımda sohbet eden kadınlara çarptı!
Sarıyer’de insanlık ölmemiş dedirten görüntü kamerada!
Sarıyer’de "insanlık ölmemiş" dedirten görüntü kamerada!
Bilal Erdoğan Fetih Kupası tanıtım toplantısında!
Bilal Erdoğan Fetih Kupası tanıtım toplantısında!
Üniversiteli motokurye katiline istenen ceza!
Üniversiteli motokurye katiline istenen ceza!
Obruk saniye saniye görüntülendi
Obruk saniye saniye görüntülendi
Kendisini cezalandırmak istedim
"Kendisini cezalandırmak istedim"
Ata Emre Akman cinayetinde iddianame hazır
Ata Emre Akman cinayetinde iddianame hazır
Daha Fazla Video Göster