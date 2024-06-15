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Arife gününde kurban pazarları! Kurbanlık fiyatları düştü mü?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 15.06.2024 18:21
Son dakika haberleri… Arife gününde kurbanlık satışları nasıl? Pazarlarda son durum ne? Kurbanlıklar tükendi mi? Detayları A Haber muhabiri Figen Koçak aktardı.
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