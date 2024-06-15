16 Haziran 2024, Pazar
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Ataşehir’de kurbanlık pazarında korku dolu anlar! Kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı | Sahibinin kolu kırıldı
Kurban Bayramı'na artık sayılı saatler kala kurban satış yerinden kaçan kurbanlık hayvanlar, artık manzara haline geldi. Son görüntüler Ataşehir'den geldi. Kurban satış yerinden kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Kaçan boğayı yakalamaya çalışan sahibinin kolu kırıldı. İşte o görüntüler...