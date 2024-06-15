Yaralılara müdahale eden vatandaşlara tepki! "Bırakın ölsün" diyerek uzaklaştı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgada saldırganın abisi, iddialara göre yaralılara müdahale eden vatandaşları uzaklaştırarak “bırakın ölsün” deyip küfürler ettiği görüntüler ortaya çıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN