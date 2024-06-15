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Yaralılara müdahale eden vatandaşlara tepki! "Bırakın ölsün" diyerek uzaklaştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.06.2024 20:09
Ankara’nın Çankaya ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgada saldırganın abisi, iddialara göre yaralılara müdahale eden vatandaşları uzaklaştırarak “bırakın ölsün” deyip küfürler ettiği görüntüler ortaya çıktı.
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