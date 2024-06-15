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Yeni doğan bebeğin bulunduğu otomobil kazaya karıştı! O anlar kameralara yansıdı

İHA
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Giriş: 15.06.2024 19:49
Kaza, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun C. yönetimindeki 14 ABF 694 plakalı otomobil, önünde aniden yavaşlayan Oktay A. idaresindeki 14 BL 620 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Oktay A. önündeki traktöre çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Harun C'nin kullandığı otomobilde bulunan yeni doğum yapan anne Özlem C. ile bebeği tedbir amaçlı Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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