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Arnavutköy'de İETT krizi! Otobüsü arızalandı trafikte uzun araç kuyruğu oluştu

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 15.06.2024 20:07
Arnavutköy'de Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde öğlen saatlerinde İETT otobüsü arızalandı. Arefe günü olması sebebiyle bölgede alışveriş ve bayram hazırlıkları için yola çıkan vatandaşlar, otobüs arızasıyla birlikte büyük bir trafik sıkışıklığı yaşadı. Arızanın meydana geldiği noktada araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, trafik polisleri yolda güvenlik önlemleri alarak trafiği yönlendirmeye çalıştı. Otobüs arızasının kısa sürede giderilmesi için ekipler yoğun çaba harcarken, sürücüler ve yolcular uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı. İETT otobüsündeki vatandaşlar, başka otobüslere yönlendirildi.
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