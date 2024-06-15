Kaza yapan nişanlısını görünce gözyaşlarına boğuldu!

Bursa’nın Hamidiye mahallesi Ocakbaşı sokakta kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta seyir halinde olan sürücü Merve T.(35) yönetimindeki 16 BFY 401 plakalı otomomobil, karşı yönden gelen sürücü Tamer A. (24) yönetimindeki 16 ATZ 973 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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